Игроки обеих команд были шокированы: в Чили футболист забил невероятный автогол – видео курьеза

В чилийской Примере B в конце февраля стартовал новый сезон. Уже в матче второго тура был забит мяч, который будет претендовать на звание автогола года в чемпионате.

Универсидад де Консепсьон на своем поле принимал Сан-Маркос де Арику. Игра закончилась со счетом 1:3 в пользу гостей, пишет 24 Канал.

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Выключились из эпизода

Несмотря на статус команд, кадры с матча облетели сетью весь мир. Он запомнился невероятным автоголом гостей в конце первого тайма.

На 44-й минуте при счете 0:1 футболисты Универсидад де Консепсьон провели атаку, которая, казалось, закончилась угловым, но через мгновение фанаты хозяев уже праздновали взятие ворот.

Игрок Универсидад де Консепсьйон делал прострел в штрафную площадку гостей, где Даниэль Висенсио пытался нейтрализовать угрозу. Он сыграл надежно и в прыжке блокировал передачу, однако мяч пролетел по невероятной траектории и предательски опустился в сетку ворот, шокировав всех присутствующих, а особенно гостей, которые не ожидали такого поворота и преждевременно выключились из эпизода.

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