Невероятная история Эдди "Орла" Эдвардса, изменившая Олимпиаду

Олимпийские игры – не только спортивные соревнования и установка рекордов. Обычно это истории о людях. Предлагаем познакомиться с воплощением мечты британца Майкла Томаса Эдвердса, которого все знают как Эдди "Орел".

Первые спортивные шаги Эдди Эдвардса

Идти к своей цели несмотря ни на что. Идти, даже если обстоятельства против тебя. Эдди Эдвардс – штукатур, который мечтал стать участником Олимпиады, сообщает 24 канал. А взлетел как Орел, стал культовым спортсменом и вписал свое имя в историю не только прыжков с трамплина, но и всех Олимпийских игр.

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Мечта – дама, любящая сильных и настойчивых. Возможно, даже упрямых, но трудолюбивых. Именно таких как Майкл Эдвардс, более известный как Эдди "Орел". Такое прозвище он получил от своих поклонников, за то, что не сдавался и осуществил свою мечту – взлетел с олимпийского трамплина.

Фантастическая история смешного британца в очках произошла еще тогда, когда на Олимпиаду отправляли просто сильнейших атлетов страны, в противном случае шансов увидеть этого яркого героя у поклонников спорта просто не было бы.

Эдди Эдвардс всю жизнь мечтал поучаствовать в Олимпиаде. До 20 лет он занимался горными лыжами. И чуть не пробился в британскую сборную в дисциплине даунхилл на Игры в Калгари в 1984 году. Но эта неудача не сломила юного Эдвардса. Желание попасть участником, а не зрителем на Олимпиаду, никуда не делось.

И в это время Эдди познакомился с прыжками с трамплина, экзотическим для Великобритании видом спорта. Ведь страна уже 60 лет не продуцировала атлетов, которые могли бы защищать честь флага на зимних Играх в этой дисциплине.

Отбор на Олимпиаду

С первых прыжков Эдди столкнулся с трудностями: каждый его полет непременно заканчивается падением. Тогда он обратился к местному тренеру-любителю Чаку Бергорну с просьбой научить его азам этого дела. Кроме того, что Эдди не умел прыгать, так у него еще не было достаточно средств на полноценные тренировки. Экипировку приходилось брать у своего тренера. А чтобы обувь хорошо сидела на ноге, Эдвардс надевал по 5-6 пар носков.

А вот за опытом и соревновательной практикой Эдди отправился в путешествие по Европе на автомобиле, который одолжил у матери. Доброжелателей Эдвардс отблагодарил новым национальным рекордом в 86-м году на турнире в Швейцарии. До сих пор ни один британец в истории не прыгал на 68 метров.

Спустя год Эдвардс уже представлял свою страну на чемпионате мира. И хотя занял последнее место, вернулся с еще одним рекордом – 69,5 метра. А поскольку Эдвардс был единственным представителем Великобритании на мировом первенстве – получил путевку на Игры 1988 года в Калгари.

Эдди "Орел" – настоящая звезда на Олимпиаде в Калгари

Параллельно со спортом Эдди приходилось осваивать и другие профессии, чтобы подзаработать денег на тренировку, жилье и еду. А в последнем компоненте британский прыгающий лыжник был не слишком разборчивым.

Эдди весил 82 килограмма, и существенно превышал по габаритам каждого своего соперника на Олимпиаде. У британца вес был аж на 9 килограммов больше, чем у самого тяжелого оппонента. Еще одной проблемой андердога была близорукость, поэтому горе-олимпиец был вынужден носить под маской толстые очки, всегда спадавшие во время полета. Следовательно, приземлялся британец почти наощупь.

Но при всех этих сложностях и далеко не выдающихся результатах болельщики обожали этого смешного парня. Так в аэропорту в Калгари его встречала целая толпа фанатов, которая пусть и саркастически окрестила Эдди "Орлом".

В ходе прыжков с 70-метрового трамплина знаменитый "летающий финн" Матти Нюканен с первой попытки установил новый олимпийский рекорд. Однако куда больше эмоций выплеснула 46-тысячная арена, когда на старт в своих забавных очках и с искренней улыбкой вышел откровенный аутсайдер.

Британец и на 70-ти, и на 90-метровом трамплине показал самые плохие результаты. Но словно маленький ребенок вместе с фанатами светился от счастья. История Эдди Эдвердса – это именно тот случай, когда олимпийская пословица – "главное не победа, а участие", попадает прямо в яблочко.

Эдди "Орел" изменил правила отбора на Олимпиаду

После феерического выступления британца на Играх в Канаде и покорения сердец фанатов Международный олимпийский комитет решил все же усилить правила отбора на ОИ. Для квалификации на Олимпиаду спортсмену нужно попасть в 30% лучших на отборочных международных турнирах. Впоследствии это требование получило название "Правило Эдди "Орла".

Благодаря этому правило зрители уже никогда не увидели подобных историй на главных соревнованиях четырехлетия. Сам Эдди продолжал выступать и участвовал в квалификационных турнирах. Однако пройти отбор на следующие игры в Альбервилле не смог. Также британца не увидели фаны и на Олимпиадах в Лиллехаммере в 1994-м и Нагано в 1998-м.

Автор: Остап Нетахата