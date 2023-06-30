Последний гвоздь в крышку тренера: любимец Йовичевича официально покинул донецкий Шахтер

Донецкий коллектив простился со своим легионером. Футболист был среди любимцев Игоря Йовичевича.

Невен Джурасек официально покинул Шахтер. Хорватский футболист не побоялся играть в Украине во время полномасштабной войны.

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Вслед за тренером

Невен Джурасек провел в донецком коллективе всего один сезон. Хорват оказался в состоянии "горняков" вместе с Игорем Йовичевичем, который привел футболиста с собой в Шахтер. Игрок не стал одним из ведущих в рядах "кротов", однако был активным игроком ротации состава донецкого коллектива. Джурасек поблагодарил Шахтера и всю Украину за проведенное время, возможно, намекая на свой отъезд за пределы нашего государства. также уход Невена из команды может еще раз подтвердить отставку Йовичевича.

Я расстаюсь с Шахтером. Для меня было большой честью и привилегией играть за лучшую команду Украины вместе с лучшими игроками страны. Хочу поблагодарить тренерский штаб, своих партнеров по команде, всех людей, работающих в клубе, и всех фанатов Шахтера за то, что сделали сезон 2022/2023 таким успешным и незабываемым. Спасибо, Шахтер, спасибо, Украина,

– написал Джурасек.

Стоит отметить, что хорватский футболист успел поиграть с руководством Игоря Йовичевича в трех разных коллективах. В частности, Невен Джурасек играл в загребском Динамо, СК Днепр-1 и Шахтере под пристальным наблюдением хорватского специалиста. Йовичевич всюду тянул за собой Невена, потому не исключение, что на этот раз наставник хочет провернуть идентичную схему.

Джурасек за один сезон в Шахтере провел 26 матчей, в которых забил 1 гол и совершил 3 ассиста. Хорват с "горняками" стал чемпионом Украины сезона 2022/2023, а также помог практически созданной команде добиться успеха на европейской арене. Контракт 24-летнего полузащитника был подписан с "кротами" до лета 2024 года.