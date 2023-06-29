Богдан Вьюник своей игрой приковал к себе интерес ряда европейских коллективов. Молодой нападающий уверен и мотивирован как никогда.

Достойно внимания Шанс о себе заявить: лидером сборной Украины заинтересовались два клуба по немецкой Бундеслиге

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Форвардом молодежной сборной Украины, забившим гол в ворота сборной Испании (2:2), заинтересовались такие команды, как Янг Бойз, Санкт-Галлен, Люцерн (все из Швейцарии) и Динамо Будейовице (Чехия). Прошлый сезон Вьюник провел в составе австрийского Грацера (также в свое время успел поиграть за Цюрих), однако права на него принадлежат донецкому Шахтеру, куда он вернулся после аренды. Однако Богдан не собирается задерживаться в состоянии "горняков", а готов попробовать свои силы в очередной команде, однако его мысли прикованы к главной команде страны.

Очень приятно от таких новостей – это придает еще больше мотивации и уверенности. На данный момент я знаю, что команда Динамо из Чешских Будейовиц сделала официальное предложение. Сейчас сборная Украины, а потом посмотрим,

– сказал Вьюник.

Напомним, что сборная Украины преодолела свою группу, заняв второе место в квартете. "Сине-желтые" одержали две "сухие" победы против сборных Хорватии (2:0) и Румынии (0:1), чем обеспечили себе выход в следующий раунд. Украинцам нужно было выигрывать испанцев, чтобы занимать первое место в группе, однако "сине-желтые" сыграли с "Фурией Роха" в результативную ничью (2:2). Таким образом, Украину в четвертьфинале Евро-2023 ждет победитель группы D сборная Франции – один из главных фаворитов турнира.