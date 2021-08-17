Неудержимый Яремчук после феерического матча за Бенфику попал в сборную чемпионата Португалии

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук начал покорять чемпионат Португалии. Украинец 14 августа впервые вышел в основном составе "орлов" и отметился результативными действиями.

В одном матче 25-летний Яремчук отметился голом, отдал результативную передачу и заработал удаление для соперника. Это помогло Бенфике победить Ароуку со счетом 2:0.

Как это было Яремчук забил гол и сделал ассист в дебютном матче чемпионата Португалии: видео

Удачная игра Яремчука не была оставлена без внимания экспертов. Роман попал в символическую сборную второго тура чемпионата Португалии по версии авторитетного портала SofaScore.

Украинец получил 8,1 балла.

Символическая сборная 2 тура чемпионата Португалии

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