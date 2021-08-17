В одном матче 25-летний Яремчук отметился голом, отдал результативную передачу и заработал удаление для соперника. Это помогло Бенфике победить Ароуку со счетом 2:0.
Как это было Яремчук забил гол и сделал ассист в дебютном матче чемпионата Португалии: видео
Удачная игра Яремчука не была оставлена без внимания экспертов. Роман попал в символическую сборную второго тура чемпионата Португалии по версии авторитетного портала SofaScore.
Украинец получил 8,1 балла.
Символическая сборная 2 тура чемпионата Португалии
- Яремчук стал игроком Бенфики летом 2021 года, перешел из бельгийского Гента.
- Украинец дебютировал за Бенфику в Лиге чемпионов против Спартака и отметился результативным действием.
- После его удара россияне отличились в собственных воротах. Официально гол не записали на Яремчука.