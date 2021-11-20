Довбик за две минуты оформил дубль в ворота Александрии: видео голов

Александрия первой открыла счет в матче, но дважды подряд пропустила. Дублем отметился забивной нападающий Днепра-1 Артем Довбик.

Быстрый дубль

24-летний форвард вышел в стартовом составе хозяев. На 27-й минуте Днепр-1 получил право на пенальти, который взялся исполнять Артем Довбик.

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Футболист легко развел голкипера Александрии Олега Билыка и мяч в разные углы ворот. Зрители не успели просмотреть видеоповтор 11-метрового удара, как подопечные Игора Йовичевича забили во второй раз.

Снова автором гола стал Довбик. Артем получил передачу от Пихаленко, вышел один на один с голкипером соперника и снова заставил Билыка вынимать мяч из сетки ворот. Нападающий оформил дубль за две минуты.

Для него это уже девятый и десятый гол в 14 матчах в УПЛ в сезоне-2021/2022.

Именно Артем вывел Днепр-1 вперед в счете. По состоянию на первый тайм на табло 3:1 в пользу днепрян.

Дубль Довбика в ворота Александрии: видео