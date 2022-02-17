Неудержимая Норвегия и прорыв Швейцарии: результаты Олимпиады в Пекине 17 февраля

17 февраля 2022 , 19:11
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На Олимпийских играх в Пекине 17 февраля 2022 года было разыграно шесть комплектов медалей. Норвегия сохранила за собой лидерство в медальном зачете.

В четверг, 17 февраля, медали на Олимпиаде-2022 разыгрывались в женском одиночном фигурном катании, конькобежном спорте, горных лыжах, женском хоккее, лыжном двоеборье и фристайле, сообщает 24 канал.

По итогам дня сборная Норвегии еще больше укрепила свое лидерство.

Подробнее Медальный зачет зимней Олимпиады-2022 в Пекине

Горнолыжный спорт (женщины, комбинация)

  1. Мишель Гизин (Швейцария)
  2. Венди Хольденер (Швейцария)
  3. Федерика Бриньоне (Италия)

Хоккей (Женщины)

  1. Канада
  2. США
  3. Финляндия

Фигурное катание (женщины)

  1. Анна Щербакова (ОКР)
  2. Александра Трусова (ОКР)
  3. Каори Сакамото (Япония)

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Фристайл (женщины, скикрос)

  1. Сандра Нэслунд (Швеция)
  2. Мариэлль Томпсон (Канада)
  3. Даниэла Майер (Германия)

Лыжное двоеборье

  1. Норвегия
  2. Германия
  3. Япония

Конькобежный спорт (женщины, 1000 метров)

  1. Михо Такаги (Япония)
  2. Ютта Лердам (Нидерланды)
  3. Бриттани Боу (США)
Автор: Ігор Саджениця