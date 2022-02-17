У четвер, 17 лютого, медалі на Олімпіаді-2022 розігрувалися у жіночому одиночному фігурному катанні, ковзанярському спорті, гірських лижах, жіночому хокеї, лижному двоборстві та фрістайлі, повідомляє 24 канал.
За підсумками дня, збірна Норвегії ще більше укріпила своє лідерство.
Детальніше Медальний залік зимової Олімпіади-2022 в Пекіні
Гірськолижний спорт (жінки, комбінація)
- Мішель Гізін (Швейцарія)
- Венді Гольденер (Швейцарія)
- Федеріка Бріньоне (Італія)
Хокей (жінки)
- Канада
- США
- Фінляндія
Фігурне катання (жінки)
- Анна Щербакова (ОКР)
- Олександра Трусова (ОКР)
- Каорі Сакамото (Японія)
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Фристайл (жінки, скікрос)
- Сандра Неслунд (Швеція)
- Маріелль Томпсон (Канада)
- Даніела Маєр (Німеччина)
Лижне двоборство
- Норвегія
- Німеччина
- Японія
Ковзанярський спорт (жінки, 1000 метрів)
- Міхо Такагі (Японія)
- Ютта Лердам (Нідерланди)
- Бріттані Боу (США)