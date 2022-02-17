В четверг, 17 февраля, медали на Олимпиаде-2022 разыгрывались в женском одиночном фигурном катании, конькобежном спорте, горных лыжах, женском хоккее, лыжном двоеборье и фристайле, сообщает 24 канал.
По итогам дня сборная Норвегии еще больше укрепила свое лидерство.
Подробнее Медальный зачет зимней Олимпиады-2022 в Пекине
Горнолыжный спорт (женщины, комбинация)
- Мишель Гизин (Швейцария)
- Венди Хольденер (Швейцария)
- Федерика Бриньоне (Италия)
Хоккей (Женщины)
- Канада
- США
- Финляндия
Фигурное катание (женщины)
- Анна Щербакова (ОКР)
- Александра Трусова (ОКР)
- Каори Сакамото (Япония)
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Фристайл (женщины, скикрос)
- Сандра Нэслунд (Швеция)
- Мариэлль Томпсон (Канада)
- Даниэла Майер (Германия)
Лыжное двоеборье
- Норвегия
- Германия
- Япония
Конькобежный спорт (женщины, 1000 метров)
- Михо Такаги (Япония)
- Ютта Лердам (Нидерланды)
- Бриттани Боу (США)