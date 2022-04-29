Неудачный дебют в новой категории: Белодид впервые уезжает с чемпионата Европы без медали

Дарья Билодид впервые за 9 месяцев приняла участие в престижном старте. К сожалению, лидер сборной Украины не смогла принести стране награду чемпионата Европы.

Новая категория не подчинилась "Анаконде"

Дарья Белодид соревновалась за награды в новой весовой категории – до 57 килограммов. До этого украинская дзюдоистка боролась в весе до 48 килограммов, пишет 24 канал.

Смотрите также Верняев разоблачил гимнаста-изменника с пророссийской позицией в сборной Украины

К сожалению, в болгарской Софии украинцам не удалось ярко вернуться на татами. Если в стартовом столкновении Белодид приемом "иппон" победила нидерландку Пленни Корнелис, то уже во втором круге не смогла одолеть соперницу из Франции.

Бронзовый призер Олимпиады-2012 Присцилла Ньето с минимальным счетом одолела Дарию (1:0). Хотя украинская дзюдоистка изо всех сил старалась изменить ход схватки.

Дебют в новой весовой категории сложился для Билодида не так легко. Дарья впервые уезжает из чемпионата Европы без наград.

До этого бронзовый призер Олимпиады в Токио получил два "золота" (2017 и 2019 года) и одно "серебро", которое завоевала в 2021 году в Лиссабоне.

Отметим, что в Болгарию сборная Украины уехала сильнейшим составом.