Нова категорія не підкорилась "Анаконді"

Дарія Білодід змагалась за нагороди у новій для себе ваговій категорії – до 57 кілограмів. До цього українська дзюдоїстка боролась у вазі до 48 кілограмів, пише 24 канал.

Дивіться також Верняєв викрив гімнаста-зрадника з проросійською позицією у збірній України

На жаль, у болгарській Софії українці не вдалось яскраво повернутись на татамі. Якщо у стартовій сутичці Білодід прийомом "іппон" перемогла нідерландку Плені Корнеліс, то вже у другому колі не змогла здолати суперницю з Франції.

Бронзова призерка Олімпіади-2012 Прісцилла Ньєто з мінімальним рахунком здолала Дарію (1:0). Хоча українська дзюдоїстка з усіх сил старалась змінити хід сутички.

Дебют у новій ваговій категорії склався для Білодід не так легко. Дарія вперше їде з чемпіонату Європи без нагород.

Цікаво! До цього бронзова призерка Олімпіади у Токіо здобула два "золота" (2017 та 2019 роки) та одне "срібло", яке завоювала у 2021 році в Лісабоні.

Відзначимо, що у Болгарію збірна України поїхала найсильнішим складом.