Нет войне в Украине, – украинец Гераскевич провел протест на Олимпиаде в Пекине

Владислав Гераскевич завоевал для Украины вторую в истории лицензию Олимпийских игр в скелетоне. В пятницу, 11-го февраля, Гераскевич боролся за место в финале. После выступления украинский спортсмен обратился к зрителям Олимпиады.

На Олимпиаде-2022 состоялся второй соревновательный день в мужском скелетоне. После третьего заезда определились 20 лучших спортсменов, которые отбирались в финал.

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По итогам двух соревновательных дней Гераскевич сохранил место в топ-20 и квалифицировался в финал на 17-й позиции.

Молчаливый протест украинца

Закончив свое выступление, Гераскевич провел молчаливый протест. Украинец подготовил обращение к телезрителям.

Перед камерами он продемонстрировал надпись на плакате "Нет войне в Украине".

Протест Гераскевича / Фото Суспільне

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