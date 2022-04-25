Нет спорта без мира, – Левандовский напомнил миру об Украине

Форвард Баварии Роберт Левандовский получил престижную награду Laureus за уникальные достижения. Он прокомментировал свое достижение.

Левандовский призывает не забывать об Украине

Левандовский в десятый раз стал чемпионом Германии, а 24 апреля был отмечен премией Laureus 2022 за "Выдающиеся достижения".

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Выражая благодарность организаторам, поляк в очередной раз подчеркнул, что весь спортивный мир должен помочь Украине, героически противостоящей российской армии.

"Благодарю академию Laureus за награду. Быть признанным действительно много значит. Знаю, что спортсмены не получают ничего бесплатно. В профессиональном спорте нет путей к успеху. Если ты хочешь быть лучшим – должен сделать все возможное. Но также верю, что ни один спортсмен никогда не добьется успеха сам. Поэтому хочу поблагодарить всех, кто меня поддерживает", – сказал нападающий Баварии.

Нельсон Мандела сказал: "Спорт имеет силу изменить мир". Помним и громко повторяем это сообщение, особенно в эти дни, когда в Украине гибнут невинные люди. Нет спорта без мира,

– подчеркнул Левандовский.