Нет слов, оставалось только 20 секунд, – Петраков прокомментировал упущенную победу Украины
Источник:УАФ
Сборная Украины упустила победу на последних секундах матча. Александр Петраков прокомментировал мировую в товарищеском матче с Чехией.
"Нужно разбираться, почему мы не можем продержаться до конца"
Александр Петраков поделился эмоциями после третьей мировой подряд сборной Украины под его руководством. 64-летний специалист рассказал, что тренерский штаб будет анализировать и разбираться, почему парни теряют концентрацию в последние минуты и выпускают из рук победный результат.
Больше о матче Сборная Украины на последней секунде упустила победу над Чехией: видео
- Напомним, что украинская сборная пропустила гол на 90+4 минуте матча.
Тренер "сине-желтых" вспомнил, что впереди украинцев ждет важная игра в Хельсинки, где таких ошибок нельзя допускать: "Эмоции отрицательные. Мы играли с участником 1/4 финала Чемпионата Европы. После матча с Бельгией против нас у Чехии вышел основной состав. Я же сделал ротацию. Но нужно забывать и двигаться дальше".
В Казахстане такое случилось, сейчас тоже. 20 секунд оставалось. Надо разбираться, почему мы не можем продержаться до конца. Поговорили с ребятами после матча, я был немного эмоциональным. У нас впереди очень важная игра в Хельсинки. Одна ошибка – и приехали. Там уже вничью играть нельзя. Я очень хотел победить, но не хватило 20 секунд. Нет слов. Нужно посмотреть, кто не подстраховал, когда били из центральной зоны,
– сказал Петраков.
"Мне кажется, что я уже свой в этой команде"
Александр Васильевич сделал в составе много ротаций. В товарищеском спарринге против чехов дебютировало немало новых футболистов. Специалист оценил их первый матч за национальную команду: "Я поздравил ребят с дебютом. Я считаю, что они сыграли неплохо, не провалились. Тяжело дебютировать в сборной".
Прокомментировал Петраков и свое начало работы во главе сборной Украины.
Было очень тяжело. Результат средний. Но мне кажется, что я уже свой в этой команде,
– ответил наставник.
- Отметим, что матчи против Казахстана и Франции закончились мировыми – 2:2 и 1:1 соответственно. В поединке против казахов украинцы тоже пропустили в компенсированное арбитром время.
- 9 октября подопечные Петракова сыграют на выезде в Финляндии в отборе на Чемпионат мира-2022.