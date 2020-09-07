Легенда нидерландского футбола Арьен Роббен переживает очередную молодость. Футболист возобновил карьеру профессионального спортсмена ради родного клуба "Гронинген". Робенну удалось забить за свою команду впервые за 18 лет.

На днях нидерландский "Гронинген" завершил подготовку к сезону, пишет 24 канал. В товарищеском матче команда Роббена расписала ничью с немецкой "Арминией" (1:1).

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Роббен во второй раз дебютировал за "Гронинген" еще две недели назад в выездном матче с "Алмере". Тогда его команда также сыграла вничью (1:1). Но на родном стадионе "Гронингена", который Роббен открывал в 2006 году, Арьен сыграл впервые.

Счастливый дебют

Уже на 17-й минуте игры Роббен, который вывел команду на матч в статусе капитана, точно пробил из-за пределов штрафной.

Хотя Арьен не пробил в своем стиле, но попал в дальний угол.

"Арминия" отыгралась через пять минут. Это первый гол Роббена в футболке "Гронингена" за 18 лет и 4 месяца.

Карьера Роббена

Роббен – воспитанник "Гронингена", в котором выступал до 2002 года. В первом же сезоне за "Гронинген" его признали игроком года в команде.

Впоследствии Арьен перешел в ПСВ Эйндховен.

В 2004 году Роббен покинул чемпионат Нидерландов: он выступал за лондонский "Челси", мадридский "Реал" и мюнхенскую "Баварию".

На счету полузащитника 96 матчей за сборную Нидерландов, в которых Арьен забил 37 мячей. В составе национальной сборной своей страны Роббен в 2010 году стал вице-чемпионом мира.

Роббен выиграл чемпионство четырех стран в составе ПСВ, "Челси", "Реала" и "Баварии". Вместе с мюнхенцами в 2013 году голландец выиграл Лигу чемпионов, забив победный мяч в финальном матче против дортмундской "Боруссии".

В общей сложности, Роббен выиграл 29 трофеев за всю карьеру, в частности, восемь раз становился чемпионом Германии вместе с "Баварией".