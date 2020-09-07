Легенда нідерландського футболу Ар'єн Роббен переживає чергову молодість. Футболіст відновив кар'єру професійного спортсмена заради рідного клубу "Гронінген". Робенну вдалося забити за свою команду вперше за 18 років.

Днями нідерландський "Гронінген" завершив підготовку до сезону, пише 24 канал. У товариському матчі команда Роббена розписала нічию з німецькою "Армінією" (1:1).

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Роббен вдруге дебютував за "Гронінген" ще два тижні тому у виїзному матчі з "Алмере". Тоді його команда також зіграла внічию (1:1). Але на рідному стадіоні "Гронінгена", який Роббен відкривав у 2006 році, Ар'єн зіграв вперше.

Щасливий дебют

Вже на 17-й хвилині гри Роббен, який вивів команду на матч у статусі капітана, точно пробив з-за меж штрафного майданчика.

Хоча Ар'єн не пробив у своєму стилі, але влучив у дальній кут.

"Армінія" відігралася через п'ять хвилин. Це перший гол Роббена у футболці "Гронінгена" за 18 років і 4 місяці.

Кар'єра Роббена

Роббен – вихованець "Гронінгена", в якому виступав до 2002 року. У першому ж сезоні за "Гронінген" його визнали гравцем року в команді.

Згодом Ар'єн перейшов у ПСВ Ейндховен.

У 2004 році Роббен покинув чемпіонат Нідерландів: він виступав за лондонський "Челсі", мадридський "Реал" та мюнхенську "Баварію".

На рахунку півзахисника 96 матчів за збірну Нідерландів, в яких Арьєн забив 37 м'ячів. У складі національної збірної своєї країни Роббен у 2010 році став віцечемпіоном світу.

Роббен виграв чемпіонство чотирьох країн в складі ПСВ, "Челсі", "Реала" та "Баварії". Разом з мюнхенцями у 2013 році голландець виграв Лігу чемпіонів, забивши переможний м'яч у фінальному матчі проти дортмундської "Боруссії".

В цілому, Роббен виграв 29 трофеїв за всю кар'єру, зокрема, вісім разів ставав чемпіоном Німеччини разом з "Баварією".