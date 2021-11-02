Несмотря на красную зону: матч Зари в Лиге конференций состоится со зрителями
Источник:ФК Заря
Луганская Заря 4 ноября примет софиевское ЦСКА в рамках 4 тура Лиги конференций. Поединок состоится в присутствии болельщиков на трибунах в Запорожье.
Без поддержки Заря не останется
Луганский клуб не останется без поддержки в важном матче Лиги конференций. Жители Запорожья и туристы смогут посетить поединок.
Вот так Допелись: фанатов Лацио жестко наказали за фашистские песни и нацистские приветствия
Заря пришла к согласию с местными властями относительно проведения встречи с болельщиками на трибунах. Хотя Запорожская область входит в красную зону.Матч Заря – ЦСКА состоится 4 ноября. Стартовый свисток судьи в Запорожье на "Славутич Арене" прозвучит в 19:45.
Билеты на противостояние можно приобрести только онлайн на сайте musin.zp.ua. На входе на арену фанатам нужно будет продемонстрировать билет, паспорт или другой документ, подтверждающий личность, а также сертификат о вакцинации или ПЦР-тест (72 часа) или справку о выздоровлении (6 месяцев).
- Подопечные Виктора Скрипника после трех туров идут на третьем месте в группе. В Лиге конференций украинский клуб набрал три очка. Заря набрала баллы как раз в выездной игре против Софиевского ЦСКА (0:1), который состоялся 21 октября.
- Будущий соперник украинцев – неудачник группы. Болгарская команда с одним пунктом замыкает таблицу.
- После этого поединка на Зарю ждет еще два футбольных экзамена – на выезде против Ромы (25 ноября) и домашняя игра с Буде-Глимт (9 декабря).