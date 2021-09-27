Несколько синяков и четыре пояса, – Александр Усик вернулся в Украину

Украинский боксер Александр Усик в очень хорошем настроении вернулся в Украину. Ведь он выиграл бой у британца Энтони Джошуа за 4 чемпионских титула – WBA, WBO, IBF и IBO.

Ночью 27 сентября самолет с боксером приземлился в "Борисполе". В терминале на Усика ждали фанаты, близкие и журналисты. В 2:15 чемпион устроил небольшую пресс-конференцию.

Также интересно "Новый король и кандидат в КГГА": как соцсети отреагировали на победу Усика над Джошуа

Александр Усик прилетел в Киев: первые слова на украинской земле после победы в Лондоне

С какими мыслями летели в Украину

Мысли у меня – как можно быстрее увидеть своих детей, которые за меня очень сильно переживали. И выдохнуть, отдохнуть спокойно.

Будет ли реванш

О реванше говорить рано. Сначала надо залечить раны, которые появились и во время подготовки, и во время боя. Поблагодарить Бога за такое нужное для страны и нашей команды выступление. И поесть то, что до сих пор есть не разрешали.



Усик вернулся в Украину в хорошем настроении / Фото Эльдара Сарахмана, УП

О чем говорили с Джошуа

С Джошуа после боя говорили ни о чем, смеялись, вспоминали, когда друг друга впервые увидели, за чем наблюдали.

Откуда были силы на гопак, тогда как Джошуа уже просто падал

Да не было сил... Эмоции были.

Танцевать гопак, как сам Усик признался, боксер не планировал: "Я многое делаю, о чем подсказывает мне мое состояние".



На лице боксера заметны синяки и следы рассечения / Фото Эльдара Сарахмана, УП

Когда будут пояса

Недели через три. Их должны сделать: выгравировать там дату боя, место, имена. И тогда они приедут домой. Они уже скучают по Украине и говорят: "Саня, забери нас".

Как запомнился бой с технической стороны

Где-то в третьем раунде я хорошо попал в подбородок Джошуа. Почувствовал, скажем так, кровушку – и пошел. Тот раунд был очень напряженным. Но я был собран.

Также, по словам Усика, тренеры давали во время боя ценные указания и полностью контролировали ход поединка.



В Киеве Усик раздавал автографы и общался с журналистами / Фото Эльдара Сарахмана, УП

Изменил ли вас этот бой с Джошуа

В ответ на этот вопрос Усик пошутил:

Ну, да. У меня рассечение на лбу, несколько синяков – и четыре пояса.

В завершение разговора с журналистами Александр Усик признался, что быть чемпионом "прикольно" и получил очередную порцию аплодисментов.

Александр Усик пообщался с журналистами: смотрите видео PavlovskyNEWS

Коротко о победе Усика в Лондоне