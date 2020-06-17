Нападающий "Динамо" Фран Соль не реализовал пенальти в полуфинальном матче Кубка Украины против "Миная" при счете 1:0.

Испанский нападающий вышел в стартовом составе и не забил пенальти на 26-й минуте, пишет 24 канал.

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Видео нереализованного пенальти Соля

Карьера Соля в "Динамо"

Испанский нападающий Фран Соль перебрался в "Динамо" в январе 2019 года. Если в "Виллем II", где Соль играл до переезда в Киев, он был грозным бомбардиром, то в "Динамо" у форварда откровенно не задалось.

"Динамо" Соль сыграл только 19 матчей, в которых забил скромные 3 гола. В Нидерландах, сыграв 88 матчей за "Виллем II", в активе Франа было 47 голов.