Нападник "Динамо" Фран Соль не реалізував пенальті в півфінальному матчі Кубка України проти "Миная" за рахунку 1:0.

Іспанський нападник вийшов в стартовому складі і не забив пенальті на 26-й хвилині, пише 24 канал.

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Відео нереалізованого пенальті Соля

Кар'єра Соля у "Динамо"

Іспанський нападник Фран Соль перебрався у "Динамо" у січні 2019 року. Якщо у "Віллем ІІ", де Соль грав до переїзду в Київ, він був грізним бомбардиром, то в "Динамо" у форварда відверто не задалося.

За "Динамо" Соль відіграв тільки 19 матчів, в яких забив скромні 3 голи. У Нідерландах, зігравши 88 матчів за "Віллем ІІ", в активі Франа було 47 голів.