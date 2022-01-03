Непонятная конспирация: Билосюк выиграла чемпионат Украины под чужим именем

В Буковеле 23 декабря состоялся чемпионат Украины по биатлону. В нем приняли участие спортсмены, выступающие преимущественно в Кубке IBU. Победу в спринте одержала Надежда Белкина. По официальным протоколам она "привезла" второй Юлии Журавок 22 секунды.

Cайт Сhampion.com.ua опубликовал альтернативный протокол, согласно которому у гонки есть совсем другая победительница – Виктория Крипак. Девушке всего 14 лет, и победа в чемпионате с таким подбором соперниц – это невероятный успех. Но в окончательном протоколе ее показателей уже нет.

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Загадочный протокол:​

Все остальные результаты совпадают с официальным с погрешностью в сотые секунды. Не хватает в протоколе одной спортсменки с 8-м номером. Это и есть Виктория Крипак. Но, похоже, почему-то под ее именем выступила совсем другая биатлонистка.

Официальный стартовый протокол:

Официальный финишный протокол:

По информации источника, в спринтерской гонке на 7,5 км стартовала капитан сборной Украины – Елена Билосюк (Пидгрушная). Однако она отсутствует в стартовом и финальном протоколах гонки. Елена выступала именно под именем Виктории Крипак.

Кто такая Виктория Крипак

У спортсменки пустой профайл на сайте biathlon.com.ua. Но, девушке всего 14 лет. Конечно, это спорт, в нем встречаются сенсации. Но победа биатлонистки 2007 года рождения – породила сомнения.

Билосюк тщательно скрывали от камер

По информации в расследовании Tribuna.com, трансляцию всего чемпионата Украины в Буковеле вела фейсбук-страница общественной организации "Биатлон будущего". Сейчас на странице есть записи всех гонок чемпионата, кроме женского спринта, она была удалена.

Также прямую трансляцию вела фейсбук-страница X-drive.ua. После старта Белкиной происходили странные операторские маневры (повороты на 360 градусов, непонятные большие планы) – было сделано все, чтобы не показать старт 8-го номера гонки. Ссылка на видео.

Комментарий Билосюк и Брынзака

Сама Елена Билосюк уклонилась от ответа на вопросы журналистов:

Не ищите сенсации там, где ее нет. Оставьте меня в покое и дайте возможность спокойно готовиться к Олимпийским играм,

– так прокомментировала ситуацию для Tribuna.com Билосюк.

Также на соревнованиях присутствовал президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак. Вот что он сказал об этом:

"Я не знаю, что там происходило, так как соревнование проводит Министерство, а я приехал только в тот день и занимался вопросами дальнейшего развития комплекса и создания федерации Ивано-Франковской области. Даже протоколов не видел, только уже в Киеве на фейсбуке".

Там не было национальной сборной, и я не вникал кто бежит, под каким номером и чего, я не ее тренер. Думаю, лучше спросить у нее лично или у гостренера Колупаева Евгения Федоровича, который был ответственный от Министерства," – прокомментировал ситуацию Брынзак.

Хотя, судя по трансляции, президент федерации смотрел женский спринт вживую и очень близко. И вряд ли он мог не узнать одну из лидеров национальной сборной.

Скриншот с трансляции

Если нужен старт для восстановления формы, то зачем конспирация?

Старт на чемпионате Украины – достаточно стандартный для наших реалий метод восстановления формы. Вероятно, тренеры считают, что дополнительная гонка могла помочь Билосюк почувствовать нужную практику – как в физическом, так и моральном (заняв первое место среди спортсменок команды Б) состоянии.

Однако до сих пор непонятно, зачем было разводить такую ​​конспирологию с другой фамилией и сохранением тайны. Начиная с организаторов и заканчивая президентом федерации биатлона.