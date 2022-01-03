Cайт Сhampion.com.ua опублікував альтернативний протокол, за яким у гонки є зовсім інша переможниця – Вікторія Кріпак. Дівчині всього 14 років і перемога в чемпіонаті з таким підбором суперниць – це неймовірний успіх. Але в остаточному протоколі її показників вже немає.

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Загадковий проткол:

Усі інші результати збігаються з офіційним з похибкою у соті секунди. Не вистачає у протоколі однієї спортсменки з 8-м номером. Це і є Вікторія Кріпак. Але, схоже, чомусь під її ім’ям виступила зовсім інша біатлоністка.

Офіційний стартовий протокол:

Офіційний фінішний протокол:

За інформацією джерела, у спринтерській гонці на 7,5 км стартувала капітан збірної України – Олена Білосюк (Підгрушна). Однак вона відсутня у стартовому та фінішному протоколах гонки. Олена виступала саме під ім'ям Вікторії Кріпак.

Хто така Вікторія Кріпак

У спортсменки порожній профайл на сайті biathlon.com.ua. Але, дівчині лише 14 років. Звісно, це спорт, у ньому трапляються сенсації. Але перемога біатлоністки 2007-го року народження – породила сумніви.

Білосюк старанно приховували від камер

За інормацією у розслідуванні Tribuna.com, трансляцію усього чемпіонату України в Буковелі вела фейсбук-сторінка громадської організації "Біатлон майбутнього". Зараз на сторінці є записи усіх гонок чемпіонату, окрім жіночого спринту – вона була видалена.

Також пряму трансляцію вела фейсбук-сторінка X-drive.ua. Після старту Бєлкіної відбувались дивні операторські маневри (повороти на 360 градусів, незрозумілі великі плани) – було зроблено все, щоб не показати старт 8-го номера гонки. Посилання на відео.

Коментар Білосюк та Бринзака

Сама Олена Білосюк ухилилася від відповіді на запитання журналістів:

Не шукайте сенсації там, де її немає. Дайте мені спокій, і можливість спокійно готуватись до Олімпійських ігор,

– так прокоментувала ситуацію для Tribuna.com Білосюк.

Також на змаганнях був присутній президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак. Ось що він сказав про це:

"Я не знаю що там відбувалось, так як змагання проводить Міністерство, а я приїхав тільки в той день і займався питаннями подальшого розвитку комплексу та створення федерації Івано-Франківської області. Навіть протоколів не бачив, тільки вже в Києві на фейсбуці.

Там не було національної збірної і я не вникав хто біжить, під яким номером і чого, я не її тренер. Думаю, краще запитати в неї особисто або в держтренера Колупаєва Євгена Федоровича який був відповідальний від Міністерства", – прокоментував ситуацію Бринзак.

Хоча, судячи з трансляції, президент федерації дивився жіночий спринт наживо і дуже зблизька. І навряд він міг не пізнати одну з лідерок національної збірної.



Скриншот з трансляції

Якщо потрібен старт для відновлення форми, то навіщо коспірація?

Старт на чемпіонаті України – досить стандартний для наших реалій метод для відновлення форми. Ймовірно, тренери вважають, що додаткова гонка могла допомогти Білосюк відчути потрібну практику – як у фізичному, так і в моральному (зайнявши перше місце серед спортсменок команди Б) стані.

Проте досі незрозуміло, для чого було розводити таку конспірологію з іншим прізвищем та збереженням таємниці. Починаючи з організаторів і завершуючи президентом федерації біатлону.

Спорт24 спробує дізнатися про ситуацію з власних джерел.