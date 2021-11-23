Непобедимый украинский тяжеловес узнал имя следующего соперника: дата боя
23 ноября 2021 , 08:18Читати новину українською
Источник:инстаграм K2 Promotions
Опубликован андеркард вечера бокса от промоутерской компании K2 Promotions, главным событием которого будет бой украинца Дениса Беринчика (15-0, 8 КО) с россиянином Исой Чаниевым (15-3, 7 КО) за титул WBO International. В этот вечер бой также проведет другой украинец Владислав Сиренко (18-0, 15 КО).
Непобежденный украинский тяжеловес Сиренко следующий бой проведет 18 декабря. Об этом сообщил промоутер Александр Красюк.
К слову Беринчик официально проведет бой против россиянина Чаниева
Соперником 26-летнего нокаутера станет представитель Германии Михаэль Валлиш (22-5, 15 КО). Поединок будет со-главным событием вечера бокса в Броварах.Михаэль Валлиш – боксер без каких-либо перспектив. На таких бойцах проспекты, как Сиренко, "набивают" рекорд. Например, в своем последнем поединке Валлиш отправился в Россию, где после первого же серьезного попадания отказался продолжать бой против Мурата Гассиева.
Предыдущий бой Владислава Сиренко
- Сиренко в предыдущем бою в первом раунде нокаутировал опытного россиянина Александра Устинова.
- Владислав защищал свой чемпионский титул WBC Asia. Противостояние завершилось очень быстро. Уже в первом раунде украинец отправил соперника в глубокий нокаут.
- Сиренко мощно пробил в подбородок россиянина. У Александра подкосились ноги. После этого россиянин оказался на канвасе. Украинец стремительно бросился добивать соперника, но в бой вмешался судья, который сигнализировал о завершении поединка. Победа Сиренко техническим нокаутом.
- Для Сиренко это был 18-й бой на профессиональном ринге. Во всех он победил, а 15 из них – досрочно.