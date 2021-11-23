Опубликован андеркард вечера бокса от промоутерской компании K2 Promotions, главным событием которого будет бой украинца Дениса Беринчика (15-0, 8 КО) с россиянином Исой Чаниевым (15-3, 7 КО) за титул WBO International. В этот вечер бой также проведет другой украинец Владислав Сиренко (18-0, 15 КО).