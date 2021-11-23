Непобежденный украинский тяжеловес Сиренко следующий бой проведет 18 декабря. Об этом сообщил промоутер Александр Красюк.
К слову Беринчик официально проведет бой против россиянина Чаниева
Соперником 26-летнего нокаутера станет представитель Германии Михаэль Валлиш (22-5, 15 КО). Поединок будет со-главным событием вечера бокса в Броварах.
Предыдущий бой Владислава Сиренко
- Сиренко в предыдущем бою в первом раунде нокаутировал опытного россиянина Александра Устинова.
- Владислав защищал свой чемпионский титул WBC Asia. Противостояние завершилось очень быстро. Уже в первом раунде украинец отправил соперника в глубокий нокаут.
- Сиренко мощно пробил в подбородок россиянина. У Александра подкосились ноги. После этого россиянин оказался на канвасе. Украинец стремительно бросился добивать соперника, но в бой вмешался судья, который сигнализировал о завершении поединка. Победа Сиренко техническим нокаутом.
- Для Сиренко это был 18-й бой на профессиональном ринге. Во всех он победил, а 15 из них – досрочно.