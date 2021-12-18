Непобедимый украинский экс-чемпион WBC и IBF провел первый бой за 6 лет и побил соперника
18 декабря 2021 , 19:44Читати новину українською
Источник:24 канал
Александр Спирко, зажигавший в начале 2010-х, вернулся на ринг. Вечером 18 декабря Спирко одержал победу в бою против Евгения Кондратенко.
21 победа Спирко
Бывший чемпион мира по версиям WBC, IBO и IBF среди молодежи вернулся в бокс после перерыва в 6 лет.
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В рамках вечера бокса K2 Promotions он победил Кондратенко по итогам шести раундов.
Бойцы прошли всю дистанцию поединка в рамках среднего веса. 32-летний Спирко одержал победу единогласным решением судей.
Донецкий боксер доминировал в ринге со старта поединка и несколько раз покачнул Кондратенко тяжелыми ударами. Также Спирко разбил нос своему оппоненту, но нокаутировать Евгения не смог.К сведению. Спирко провел первое сражение с декабря 2015 года. Бывший лидер рейтинга WBO одержал 21 победу в профессионалах. В его активе 12 побед нокаутом.