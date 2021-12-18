Непобедимый украинский экс-чемпион WBC и IBF провел первый бой за 6 лет и побил соперника

Александр Спирко, зажигавший в начале 2010-х, вернулся на ринг. Вечером 18 декабря Спирко одержал победу в бою против Евгения Кондратенко.

21 победа Спирко

Бывший чемпион мира по версиям WBC, IBO и IBF среди молодежи вернулся в бокс после перерыва в 6 лет.

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В рамках вечера бокса K2 Promotions он победил Кондратенко по итогам шести раундов.

Бойцы прошли всю дистанцию ​​поединка в рамках среднего веса. 32-летний Спирко одержал победу единогласным решением судей.

Донецкий боксер доминировал в ринге со старта поединка и несколько раз покачнул Кондратенко тяжелыми ударами. Также Спирко разбил нос своему оппоненту, но нокаутировать Евгения не смог.

Спирко провел первое сражение с декабря 2015 года. Бывший лидер рейтинга WBO одержал 21 победу в профессионалах. В его активе 12 побед нокаутом.