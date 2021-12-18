21 перемога Спірка
Колишній чемпіон світу за версіями WBC, IBO та IBF серед молоді повернувся у бокс після перерви у 6 років.
Дивіться також Гострий картуз і приліт з неба: унікальні виходи Дениса Берінчика у ринг – підбірка відео
У рамках вечору боксу K2 Promotions він переміг Кондратенка за підсумком шести раундів.
Бійці пройшли всю дистанцію поєдинку у рамках середньої ваги. 32-річний Спірко здобув перемогу одноголосним рішенням суддів.
Донецький боксер домінував у ринзі від старту поєдинку й декілька разів похитнув Кондратенка важкими ударами. Також Спірко розбив ніс своєму опоненту, але нокаутувати Євгенія не зміг.