21 перемога Спірка

Колишній чемпіон світу за версіями WBC, IBO та IBF серед молоді повернувся у бокс після перерви у 6 років.

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У рамках вечору боксу K2 Promotions він переміг Кондратенка за підсумком шести раундів.

Бійці пройшли всю дистанцію поєдинку у рамках середньої ваги. 32-річний Спірко здобув перемогу одноголосним рішенням суддів.

Донецький боксер домінував у ринзі від старту поєдинку й декілька разів похитнув Кондратенка важкими ударами. Також Спірко розбив ніс своєму опоненту, але нокаутувати Євгенія не зміг.

До уваги. Спірко провів перший бій з грудня 2015 року. Колишній лідер рейтингу WBO здобув 21-у перемогу у професіоналах. У його активі 12 звитяг нокаутом.