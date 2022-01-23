Непобедимый украинский боксер Захожий победил чеха в третьем раунде: видео поединка

В Германии состоялся вечер бокса с участием украинцев. В тяжелом весе украинец Александр Захожий разобрался с чехом Павлом Соурой.

Очередная победа для украинца

Захожий одержал очередную победу на профессиональном ринге и защитил свой пояс. Поединок завершился победой украинца в третьем раунде.

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Украинский боксер выиграл техническим нокаутом. Рефери остановил бой после того, как его оппонент упал на спину.

Благодаря этой победе Захожий защитил пояс WBC Francophone.

Видео мощного удара украинца

Александр Захожий: что известно о боксере