Сиренко попал в топ-15 рейтинга WBO после того, как победил украинца Андрея Руденко в конце декабря 2021-го года. Владислав одержал победу сомнительным решением рефери.

Стоящее Финский нокаутер может стать еще одним соперником Усика

Чемпионом мира по версии WBO сейчас является украинец Александр Усик. В то же время рейтинг возглавляет британец Джо Джойс.

Топ-10 рейтинга WBO

1. Джо Джойс (Великобритания)

2. Джозеф Паркер (Новая Зеландия)

3. Энди Руис-младший (США)

4. Энтони Джошуа (Великобритания)

5. Фрэнк Санчес (Куба)

6. Даниель Дюбуа (Великобритания)

7. Майкл Хантер (США)

8. Луис Ортис (Куба)

9. Чжан Чжилэй (Китай)

10. Евгений Романов (Россия)

...

15. Владислав Сиренко (Украина)

На профессиональном ринге 26-летний Сиренко уже провел 19 боев. В его активе 19 побед, 16 из которых нокаутом.