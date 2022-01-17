Сіренко потрапив у топ-15 рейтингу WBO після того, як переміг українця Андрія Руденка наприкінці грудня 2021-го року. Владислав здобув перемогу сумнівним рішенням рефері.

Варте уваги Фінський нокаутер може стати ще одним суперником Усика

Чемпіоном світу за версією WBO наразі є українець Олександр Усик. Натомість рейтинг очолює британець Джо Джойс.

Топ-10 рейтингу WBO

1. Джо Джойс (Велика Британія)

2. Джозеф Паркер (Нова Зеландія)

3. Енді Руїс-молодший (США)

4. Ентоні Джошуа (Велика Британія)

5. Френк Санчес (Куба)

6. Даніель Дюбуа (Велика Британія)

7. Майкл Хантер (США)

8. Луїс Ортіс (Куба)

9. Чжан Чжилей (Китай)

10. Євген Романов (Росія)

...

15. Владислав Сіренко (Україна)

На професійному ринзі 26-річний Сіренко вже провів 19 боїв. У його активі 19 перемог, 16 з яких нокаутом.