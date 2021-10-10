Непобедимый украинец Выхрист нокаутировал американца в андеркарте Фьюри – Уайлдер: видео

Украинский боксер супертяжелого веса Виктор Выхрист досрочно победил американца Майка Маршалла. Выхрист остается непобежденным боксером.

Развитие боя

Со старта поединка украинец, носящий прозвище Фауст, завладел инициативой, методично попадая по сопернику. Уже со второй трехминутке бой перешел в одностороннее избиение американского боксера.

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В частности, Маршалл побывал в нокдауне, но достоял до гонга, а вот в третьей трехминутке, после того, как американец еще дважды упал на канвас ринга, арбитр принял решение остановить поединок и присудить Виктору победу техническим нокаутом.

Бой состоялся в Лас-Вегасе в андеркарте чемпионского поединка между Тайсоном Фьюри и Деонтей Уайлдером.

Таким образом, Выхрист продолжает сохранять "безупречную" статистику в профессиональной карьере, получив уже восьмую победу после дебюта на профиринге в феврале прошлого года.

Нокаут в бою Выхрист – Маршалл: смотрите видео