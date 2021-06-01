Официально: непобедимый украинец Амосов проведет титульный бой с чемпионом

27-летний украинский боец Ярослав Амосов уже летом 2021 года вернется в октагон. Его соперником станет чемпион Bellator в полусреднем весе Дуглас Лима.

Титульный бой Амосова

Бой между Ярославом Амосовым и Дугласом Лимой состоится 11 июня в Анкасвилле (США). Поединок возглавит турнир Bellator 260. Уже опубликован официальный постер поединка.

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Его опубликовал сам украинский боец в своем инстаграме. Украинец отметил, что сейчас его подготовка находится на последней стадии ее завершения. Украинский боец в 2018 году подписал контракт с Bellator. Его будущий соперник Лима в октябре того же года проиграл Гегарду Мусаси в титульном бою в среднем весе.

11 июня я проведу свой 7-й бой в bellatormma. Это будет титульный бой, и моим соперником будет Дуглас Лима. Осталась последняя часть подготовки, сгонка веса. Надеюсь на вашу поддержку, друзья,

– подписал пост Амосов.

Украинец попытается оформить 26-ю победу в карьере. Боец из Украины еще не знает вкуса поражений. В последний раз Амосов выходил в октагон в ноябре 2020 года, когда праздновал успех над Логаном Сторли в рамках Bellator 252 в Анкасвилле (США). Ярослав одержал победу по раздельному решению судей (28:29, 29:28, 29:28).