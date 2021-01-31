В ночь с 30 на 31 января в Лос-Анджелесе состоялся большой вечер бокса. Главным поединком стал чемпионский поединок во втором среднем весе по версии IBF между Калебом Плантом и Калебом Труаксом

Источник: 24 канал

К бою 28-летний Плант подошел в статусе непобедимого боксера, который еще не знал вкуса поражений. Чемпион уже с первых секунд встречи взял все под свой контроль. Соперник смог лишь одиночно выбросить несколько мощных ударов, которые не стали большой угрозой для Планта.

Вот так: Боксер трижды безжалостно отправлял соперника в нокдаун за несколько секунд: видео

Мощная победа

В середине поединка чемпион разбил лицо сопернику, останавливать кровотечение бросились секунданты боксера. Труакс был шокирован таким развитием событий, поэтому так и не сумел взять инициативу в свои руки. По итогам 12 раундов судьи единогласно отдали победу Планту – 10:108.

Кто такой Калеб Плант?

28-летний американский боксер, который начал свою профессиональную карьеру в 2014 году. В первом поединке Плант победил нокаутом в первом раунде своего земляка Трэвиса Дэвидсона. В январе 2019 года Калеб одержал победу по единогласному решению судей над венесуэльцем Хосе Ускатегом, завоевав титул чемпиона мира по версии IBF во втором среднем весе.

Для непобедимого Планта этот триумф стал 21-м в профессиональной карьере. А его соперник потерпел 5-е поражение при 31 успехе и 2-х ничьих.

Видеообзор боя