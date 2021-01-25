Бой против бразильского боксера Лукаса Понтеса да Силвы навсегда запомнится в памяти его земляка Рожерио Дамаско. Последний трижды подряд за несколько секунд лежал на канвасе.

Лукас Понтес да Силва в статусе непобедимого боксера подошел к схватке против земляка Рожерио Дамаско. Первый в эффектном стиле победил соперника, пишет 24 канал.

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Три нокдауна подряд

Поединок проходил в бразильском Белене и был кратковременным. 25-летний да Силва пошел в атаку с первых секунд схватки. Инициатива была полностью за непобедимым боксером и уже на 30-й секунде боя Дамаско впервые побывал в нокдауне.

Несмотря на это судья решил не останавливать бой. Но да Силва продолжил свое наступление. Он еще дважды клал соперника на канвас. После третьего нокдауна рефери все же досрочно завершил драку. Арбитр приговорил да Силве победу техническим нокаутом. Бразилец 5 раз подряд побеждает соперников досрочно.

Видео третьего нокдауна в бою