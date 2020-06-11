Непобедимая "Галичанка" в шестой раз подряд стала чемпионом Украины по гандболу
Девушки из львовской "Галичанки" снова лучшие. Шестой год подряд команде удается быть чемпионами Украины.
Радостную весть сообщает официальный сайт клуба.
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Снова чемпионки
Федерация гандбола Украины обнародовала решение о досрочном завершении чемпионата Украины. Решение было принято на основе проблем, которые могли возникнуть у клубов, если чемпионат был бы возобновлен.
Призеры и итоговые места определены в соответствии с турнирной таблицей. В женской Суперлиге распределение мест состоялось по результатам первого этапа чемпионата Украины.
Итак, чемпионом Украины среди женских команд Суперлиги шестой сезон подряд стала львовская "Галичанка".
Серебро у николаевского "Реала" (впервые за свою 10-летнюю историю этот клуб завоевывает медали чемпионата Украины).
Бронза – у ужгородских "Карпат".
Добавим, что Кубок будет разыгран в августе.
Достижения клуба: главное
- Шестиразовые чемпионки Суперлиги Украины (2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020).
- Пять раз получали серебряные награды чемпионата.
- Семикратные бронзовые призеры украинского чемпионата.
- Дважды чемпионки Балтийской лиги (2018, 2020). Также в 2017 году получали бронзовые медали лиги.
- Трехкратные обладательницы Кубка Украины (2016, 2017, 2019).
- Четыре раза подряд с 2016/19 становились обладательницами Суперкубка Украины.