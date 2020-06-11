Девушки из львовской "Галичанки" снова лучшие. Шестой год подряд команде удается быть чемпионами Украины.

Радостную весть сообщает официальный сайт клуба.

Читайте также Кто станет соперником сборной Украины по гандболу: команда в третьей корзине "посева"

Снова чемпионки

Федерация гандбола Украины обнародовала решение о досрочном завершении чемпионата Украины. Решение было принято на основе проблем, которые могли возникнуть у клубов, если чемпионат был бы возобновлен.

Призеры и итоговые места определены в соответствии с турнирной таблицей. В женской Суперлиге распределение мест состоялось по результатам первого этапа чемпионата Украины.

Итак, чемпионом Украины среди женских команд Суперлиги шестой сезон подряд стала львовская "Галичанка".

Серебро у николаевского "Реала" (впервые за свою 10-летнюю историю этот клуб завоевывает медали чемпионата Украины).

Бронза – у ужгородских "Карпат".

Добавим, что Кубок будет разыгран в августе.

Достижения клуба: главное