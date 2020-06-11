Дівчата із львівської "Галичанки" знову найкращі. Шостий рік поспіль команді вдається бути чемпіонами України.

Радісну звістку повідомляє офіційний сайт клубу.

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Знову чемпіонки

Федерація гандболу України оприлюднила рішення щодо дострокового завершення чемпіонату України. Рішення було прийнято на основі проблем, які могли б виникнути у клубів, якщо чемпіонат був би відновлений.

Призери та підсумкові місця визначені відповідно до турнірної таблиці. У жіночій Суперлізі розподіл місць відбувся за результатами першого етапу чемпіонату України.

Отож, чемпіоном України серед жіночих команд Суперліги шостий сезон поспіль стала львівська “Галичанка”.

Срібло у миколаївського "Реалу" (вперше за свою 10-річну історію цей клуб завойовує медалі чемпіонату України).

Бронза – в ужгородських "Карпат".

Додамо, що Кубок буде розіграний у серпні.

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