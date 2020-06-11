Непереможна "Галичанка" вшосте поспіль стала чемпіоном України з гандболу
Дівчата із львівської "Галичанки" знову найкращі. Шостий рік поспіль команді вдається бути чемпіонами України.
Радісну звістку повідомляє офіційний сайт клубу.
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Знову чемпіонки
Федерація гандболу України оприлюднила рішення щодо дострокового завершення чемпіонату України. Рішення було прийнято на основі проблем, які могли б виникнути у клубів, якщо чемпіонат був би відновлений.
Призери та підсумкові місця визначені відповідно до турнірної таблиці. У жіночій Суперлізі розподіл місць відбувся за результатами першого етапу чемпіонату України.
Отож, чемпіоном України серед жіночих команд Суперліги шостий сезон поспіль стала львівська “Галичанка”.
Срібло у миколаївського "Реалу" (вперше за свою 10-річну історію цей клуб завойовує медалі чемпіонату України).
Бронза – в ужгородських "Карпат".
Додамо, що Кубок буде розіграний у серпні.
Досягнення клубу: головне
- Шестиразові чемпіонки Суперліги України (2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020).
- П'ять разів здобували срібні нагороди чемпіонату.
- Семиразові бронзові призерки українського чемпіонату.
- Двічі чемпіонки Балтійської ліги (2018, 2020). Також у 2017 здобували бронзові медалі ліги.
- Триразові володарки Кубка України (2016, 2017, 2019).
- Чотири рази поспіль із 2016/19 ставали володарками Суперкубка України.