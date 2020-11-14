Неплохо, брат: Роналду отреагировал на пародию на себя от Джоковича – видео
Первая ракетка мира серб Новак Джокович повторил фирменное празднование португальского форварда Криштиану Роналду.
Потом в твиттере серб спросил у португальца: "Криштиану, как у меня получилось?".
Смотрите также Футболиста АПЛ арестовали по подозрению в изнасиловании
Ответ португальца не заставил себя ждать. "Неплохо, брат", – ответил Роналду.
Что известно о дружбе Роналду и Джоковича
Джокович и Роналду дружат давно. Также у Криштиану дружеские отношения с Рафаэлем Надалем, а в начале карьеры он признавался, что мотиватором для него был Роджер Федерер.
Поделиться новостью
Выбор редакции