Первая ракетка мира серб Новак Джокович повторил фирменное празднование португальского форварда Криштиану Роналду.

Потом в твиттере серб спросил у португальца: "Криштиану, как у меня получилось?".

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Ответ португальца не заставил себя ждать. "Неплохо, брат", – ответил Роналду.

Что известно о дружбе Роналду и Джоковича

Джокович и Роналду дружат давно. Также у Криштиану дружеские отношения с Рафаэлем Надалем, а в начале карьеры он признавался, что мотиватором для него был Роджер Федерер.