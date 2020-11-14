Непогано, брат: Роналду відреагував на пародію на себе від Джоковича – відео
Перша ракетка світу серб Новак Джокович повторив фірмове святкування португальського форварда Кріштіану Роналду.
Потім у твітері серб запитав у португальця: "Кріштіану, як у мене вийшло?".
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Відповідь португальця не змусила на себе чекати. "Непогано, брат", – відповів Роналду.
Що відомо про дружбу Роналду та Джоковича
Джоковича та Роналду дружать давно. Також Кріштіану має дружні стосунки із Рафаелем Надалем, а на початку кар'єри він зізнавався, що мотиватором для нього був Роджер Федерер.
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