Перша ракетка світу серб Новак Джокович повторив фірмове святкування португальського форварда Кріштіану Роналду.

Потім у твітері серб запитав у португальця: "Кріштіану, як у мене вийшло?".

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Відповідь португальця не змусила на себе чекати. "Непогано, брат", – відповів Роналду.

Що відомо про дружбу Роналду та Джоковича

Джоковича та Роналду дружать давно. Також Кріштіану має дружні стосунки із Рафаелем Надалем, а на початку кар'єри він зізнавався, що мотиватором для нього був Роджер Федерер.