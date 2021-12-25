Неожиданность дня: трансфер Реброва в Тоттенхэм признан самым плохим за всю историю клуба
25 декабря 2021 , 14:08Читати новину українською
Источник:Daily Star
Английское издание Daily Star составило свой рейтинг худших трансферов нынешних клубов Премьер-лиги за всю историю. Грустно, но самым плохим соглашением Тоттенхэма стал украинский форвард Сергей Ребров.
Нападающий перешел в лондонский клуб в июне 2000 года за 11 миллионов фунтов стерлингов.
Смотрите также Еще не все потеряно: Вест Хэм готов указать Ярмоленко "на выход"
"Забив всего один мяч в 30 матчах в течение своего второго сезона, он был отправлен в аренду в Фенербахче, а затем отпущен свободным агентом. Хотя его дебютный сезон не был ужасным, но вложенные в трансфер 11 миллионов фунтов не окупились, потому что от Реброва ждали гораздо большего", – пишет издание.
Что известно о карьере Реброва
- Всего за Тоттенхэм Ребров провел 72 матча во всех турнирах, записав на свой счет 16 забитых мячей.
- Во время игровой карьеры форвард выступал за Шахтер, Динамо, Фенербахче, Вест Хэм и Рубин.
- 47-летний Ребров является главным тренером Аль-Айна из ОАЭ. До этого он возглавлял Динамо, Аль-Ахли и Ференцварош.