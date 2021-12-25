Неожиданность дня: трансфер Реброва в Тоттенхэм признан самым плохим за всю историю клуба

Английское издание Daily Star составило свой рейтинг худших трансферов нынешних клубов Премьер-лиги за всю историю. Грустно, но самым плохим соглашением Тоттенхэма стал украинский форвард Сергей Ребров.

Нападающий перешел в лондонский клуб в июне 2000 года за 11 миллионов фунтов стерлингов.

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"Забив всего один мяч в 30 матчах в течение своего второго сезона, он был отправлен в аренду в Фенербахче, а затем отпущен свободным агентом. Хотя его дебютный сезон не был ужасным, но вложенные в трансфер 11 миллионов фунтов не окупились, потому что от Реброва ждали гораздо большего", – пишет издание.

Что известно о карьере Реброва