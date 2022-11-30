Неожиданно потерял сознание на тренировке: умер молодой колумбийский футболист

Перспективный колумбийский полузащитник Андрес Баланта скончался в возрасте 22 лет. Игрок без сознания на тренировке аргентинского Атлетико Тукуман, за который он выступал.

Футболист потерял сознание на первой тренировке команды после праздничной паузы. Баланту срочно отправили в госпиталь Сан-Мигеля-Де-Тукумана, но, несмотря на попытки врачей, после 40-минутной реанимации футболист умер.

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Слова поддержки

Представители клуба и Федерации футбола Колумбии выразили соболезнования семье молодого футболиста:

"С сожалением сообщаем вам о смерти Андреса Баланты. Болельщики клуба сегодня глубоко расстроены. Конечно, мы поддерживаем его семью, товарищей по команде и друзьям", – заявил журналистам представитель Ателтиок Тукуман Игнасио Голобиски.

"Федерация футбола Колумбии сожалеет о смерти Андреса Баланты, игрока национальной сборной Колумбии в разных возрастных категориях. Выражаем соболезнования его семье, друзьям и близким. Почивай с миром", – официальное заявление ФФК в Твиттер.

Андресу Баланте пришлось выступать против сборной Украины. Это произошло на молодежном чемпионате мира 2019 года в рамках четвертьфинала. Тогда украинцам удалось одолеть соперника со счетом 1:0 благодаря голу Даниила Сикана, а затем и выиграть турнир.