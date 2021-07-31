Неожиданно перешел в Россию: Иванисеня сравнил новый чемпионат с украинским

Украинский опорник Дмитрий Иванисеня выступает за самарский Крылья Советов. Футболист сравнил украинский и российский чемпионаты.

"В России интересный чемпионат"

Переход 27-летнего полузащитника в российский клуб стал настоящей неожиданностью для украинских болельщиков. Дмитрий Иванисеня уже успел познакомиться с местным чемпионатом.

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Игрок обороны уже успел провести в футболке Крылья Советов два поединка, в которых суммарно провел на поле 161 минуту. Опорник выделил особенности нового для себя чемпионата.

Футболист уже адаптировался к чемпионату России. Иванисеня сыграл против Ахмата и Спартака: "Конечно, когда ты приезжаешь в новую страну и впервые выходишь играть, естественно, нужно привыкнуть и понять, какой тут футбол. Как тут играют – быстро или медленно, как переходят из обороны в атаку. В любом случае, за два тура я уже ознакомился, ведь мы сыграли с Ахматом и Спартаком".

Поэтому, да, я уже понял, какой тут футбол. Он здесь более открытый, команды дают играть, нет такого, что закрываются на своей половине поля. Поэтому интересный чемпионат,

– заявил футболист.