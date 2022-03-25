Неожиданная замена: Ястремская сыграет вместо Костюка за сборную против США

Даяна Ястремская заменит Марту Костюк в составе сборной Украины во время матча Кубка Билли Джин Кинг против команды США.

Состав нашей сборной будет выглядеть следующим образом: Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Катарина Завацкая, Людмила Киченок и Надежда Киченок.

К слову Сборная Украины объявила состав на матч Кубка Билли Джин Кинг против США

Отметим, что Ястремская еще ни разу не проигрывала в составе национальной сборной, выиграв все шесть сыгранных встреч.