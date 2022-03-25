Неожиданная замена: Ястремская сыграет вместо Костюка за сборную против США
25 марта 2022 , 18:15Читати новину українською
Источник:btu.org.ua
Даяна Ястремская заменит Марту Костюк в составе сборной Украины во время матча Кубка Билли Джин Кинг против команды США.
Состав нашей сборной будет выглядеть следующим образом: Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Катарина Завацкая, Людмила Киченок и Надежда Киченок.
К слову Сборная Украины объявила состав на матч Кубка Билли Джин Кинг против США
Отметим, что Ястремская еще ни разу не проигрывала в составе национальной сборной, выиграв все шесть сыгранных встреч.
- Украина вышла в квалификацию Кубка Билли Джин Кинг по итогам встречи против Японии, в которой выиграла со счетом 4:0. И приблизилась к попаданию в финал Кубка Дэвиса – для этого нужно победить США.
- Поединки пройдут 16 – 17 апреля в городе Эшвилл (штат Северная Каролина, США) и по выбору американской стороны они будут проходить на хардовом покрытии.