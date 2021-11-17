Неоднозначный отбор для сборной Украины: о хорошем и неудачном
17 ноября 2021 , 07:17Читати новину українською
Источник:24 канал
Сборная Украины по футболу окончила отбор на чемпионат мира 2022 года на втором месте в группе. Оно дает право сыграть в плей-офф, где за три путевки на Мундиаль будут соревноваться сразу 12 команд.
Сам отбор для сборной Украины оказался довольно неоднозначным. В нем было как много положительного, так и неудачного. Но обо всем по очереди.
К теме Украина вышла в плей-офф ЧМ-2022: дата жеребьевки и потенциальные соперники
Позитив
- Украина не проиграла ни одного матча в отборе, повторив достижения 2019 года (но тогда выиграли шесть матчей, дважды сыграв вничью. В этот раз победили только два и шесть ничейных результатов).
- Украинцы забивали голы в каждом матче.
- Мы не проиграли действующим чемпионам мира – сборной Франции. При этом в отборе стартовали игрой на поле французов.
- Несмотря на все проблемы, мы сумели продолжить борьбу за путевку на чемпионат мира.
Негатив
- Украинцы не смогли выиграть ни одного матча дома. Даже "фортовая" "Арена Львов" не помогла – ничья против Боснии и Герцеговины 1:1.
- Украина пропустила голы в семи из восьми матчей. Лишь в одном нам удалось оставить ворота "сухими" – в последней игре против Боснии и Герцеговины.
- Три из пяти своих голов сборная Казахстана забила в ворота украинцев. Столько же мы забили в их ворота. В то время как казахи пропустили всего 20 голов.
- Команда всего трижды забила больше, чем один гол за матч.
- Мы сыграли вничью дома против Финляндии, Казахстана и Боснии и Герцеговины, забив им первыми. Казахи нам забивали уже в конце матча в обеих играх.
- Из-за неурядиц в УАФ относительно контракта с тренерским штабом Шевченко, сборная чуть не сорвала подготовку к сентябрьским матчам. Игроков на эти матчи вызвал не Петраков, который возглавил команду, а тренерский комитет.
- Конфликт, возникший между Петраковым и Малиновский, тоже не прибавил уверенности сборной Украины.
- Украина перед последней игрой оказалась в ситуации, когда место в плей-офф зависело не только от результата нашего матча, но и от параллельной игры.
Несмотря на это, сборная Украины вышла в плей-офф. И теперь 26 ноября узнает имя первого соперника.