Неоднозначный отбор для сборной Украины: о хорошем и неудачном

Сборная Украины по футболу окончила отбор на чемпионат мира 2022 года на втором месте в группе. Оно дает право сыграть в плей-офф, где за три путевки на Мундиаль будут соревноваться сразу 12 команд.

Сам отбор для сборной Украины оказался довольно неоднозначным. В нем было как много положительного, так и неудачного. Но обо всем по очереди.

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Позитив

Украина не проиграла ни одного матча в отборе, повторив достижения 2019 года (но тогда выиграли шесть матчей, дважды сыграв вничью. В этот раз победили только два и шесть ничейных результатов).

Украинцы забивали голы в каждом матче.

Мы не проиграли действующим чемпионам мира – сборной Франции. При этом в отборе стартовали игрой на поле французов.

Несмотря на все проблемы, мы сумели продолжить борьбу за путевку на чемпионат мира.

Негатив

Украинцы не смогли выиграть ни одного матча дома. Даже "фортовая" "Арена Львов" не помогла – ничья против Боснии и Герцеговины 1:1.

Украина пропустила голы в семи из восьми матчей. Лишь в одном нам удалось оставить ворота "сухими" – в последней игре против Боснии и Герцеговины.

Три из пяти своих голов сборная Казахстана забила в ворота украинцев. Столько же мы забили в их ворота. В то время как казахи пропустили всего 20 голов.

Команда всего трижды забила больше, чем один гол за матч.

Мы сыграли вничью дома против Финляндии, Казахстана и Боснии и Герцеговины, забив им первыми. Казахи нам забивали уже в конце матча в обеих играх.

Из-за неурядиц в УАФ относительно контракта с тренерским штабом Шевченко, сборная чуть не сорвала подготовку к сентябрьским матчам. Игроков на эти матчи вызвал не Петраков, который возглавил команду, а тренерский комитет.

Конфликт, возникший между Петраковым и Малиновский, тоже не прибавил уверенности сборной Украины.

Украина перед последней игрой оказалась в ситуации, когда место в плей-офф зависело не только от результата нашего матча, но и от параллельной игры.

Несмотря на это, сборная Украины вышла в плей-офф. И теперь 26 ноября узнает имя первого соперника.