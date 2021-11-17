Сам відбір для збірної України видався доволі неоднозначним. В ньому було як чимало позитивного, так і невдалого. Але про все по черзі.

До теми Україна вийшла в плей-офф ЧС-2022: дата жеребкування та потенційні суперники

Позитив

Україна не програла жодного матчу у відборі, повторивши досягнення 2019 року (але тоді виграли шість матчів, двічі зігравши внічию. Цього разу перемог лише дві та шість нічийних результатів).

Українці забивали голи в кожному матчі.

Ми не програли чинним чемпіонам світу – збірній Франції. При цьому у відборі стартували грою на полі французів.

Попри всі негаразди, ми зуміли продовжити боротьбу за путівку на чемпіонат світу.

Негатив

Українці не змогли виграти жодного матчу вдома. Навіть "фартова" "Арена Львів" не допомогла – нічия проти Боснії та Герцеговини 1:1.

Україна пропустила голи в семи з восьми матчів. Лише в одному нам вдалося залишити ворота "сухими" – в останній грі проти Боснії та Герцеговини.

Три з п'яти своїх голів збірна Казахстану забила у ворота українців. Стільки ж ми забили у їх ворота. У той час як казахи пропустили загалом 20 голів.

Команда лише тричі забила більше, аніж один гол за матч.

Ми зіграли внічию вдома проти Фінляндії, Казахстану та Боснії і Герцеговини, забивши їм першими. Казахи нам забивали вже наприкінці матчу в обох іграх.

Через негаразди в УАФ щодо контракту з тренерським штабом Шевченка, збірна мало не зірвала підготовку до вересневих матчів. Гравців на ці матчі викликав не Петраков, який очолив команду, а тренерський комітет.

Конфлікт, який виник між Петраковим та Маліновський, теж не додав впевненості збірній України.

Україна перед останньою грою опинилася в ситуації, коли місце в плей-офф залежало не лише від результату нашого матчу, але й паралельної гри.

Попри це, збірна України таки вийшла в плей-офф. І тепер 26 листопада дізнається ім'я першого суперника.