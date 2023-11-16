Провальный экс-тренер Зари возглавил Спартак, заменив в нем россиянина

Ненад Лалатович решил вернуться на Родину после неудачного вояжа в Украину. Новой командой коуча стал Спартак из города Суботица, идущий в середине таблицы.

Летом луганская Заря сменила тренера. Бронзовый призер УПЛ назначил сербского специалиста Ненада Лалатовича вместо ушедшего в Шахтер Патрика ван Леувена.

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Впрочем, серб продержался в команде менее двух месяцев. В конце августа из-за неудачных результатов Лалатович объявил об уходе из Зари. Ненадежно понадобилось почти три месяца, чтобы найти работу.

Лалатович подписал контракт с клубом с Родины Спартаком из Субботицы, который рассчитан до конца сезона 2023-2024. Интересно, что на тренерской позиции Ненад сменит россиянина Александра Кержакова, которого уволили из-за неудачных результатов.

Быть тренером Спартака – большая честь. Это большой клуб, у меня было ощущение, что однажды я стану его тренером. Договорились через две минуты, я в курсе ситуации, особых условий не ставил. Я знаю, чего от меня ждут. Это будет не просто, но у нас хорошая команда. Спартак как клуб заслуживает места в топ-8. Все совпало с моими амбициями, потому я и пришел сюда. Хотя у меня было предложение из Кипра, еще два клуба из Суперлиги интересовались мной, но я отказался, потому что амбиции этих команд не отвечали моим амбициям,

– заявил Лалатович.

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После 14 туров чемпионата Сербии Спартак занимает 11 место, набрав 16 очков. Лучшими сезонами в истории клуба были 2009-2010 и 2017-2018, когда Спартак стал четвёртым.

Напомним, что Лалатович во времена игрока выступал за Шахтер, отыграв 14 матчей с 2003 по 2005 год. Во главе Зари Ненад провел всего шесть матчей – одна победа, две ничьи и три поражения.