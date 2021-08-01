Александер Зверев – Карен Хачанов 2:0 (6:3, 6:1)

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Поединок Зверева и Хачанова продолжался меньше, чем полтора часа.

В первом сете немецкий теннисист оформил брейк уже в третьем гейме. Поведя 5:3, Александер выиграл сет на подаче россиянина.

Второй сет прошел по тому же сценарию, однако россиянину удалось выиграть только один гейм. Обидчик серба Новака Джоковича оформил два брейка и довел игру до логической победы.

Зверев стал четвертым немецким обладателям золота после возвращения тенниса в программу Игр в 1988 году.

До него первое место занимали:

Штеффи Граф (1988);

Борис Беккер и Михаэль Штих (пара, 1992).

Всего немецкие теннисисты выиграли 9 медалей с 1988 года.

Золотую медаль в женской сетке получила представительница Швейцарии Белинда Бенчич.