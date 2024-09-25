Немецкая полиция задержала фанатов Лацио с ножами накануне матча с Динамо

Сегодня, 25 сентября, стартует первый тур Лиги Европы в обновленном формате. Динамо начнет свой путь в реформированную турнир номинально домашним матчем с Лацио.

Болельщики Лацио известны своими выходками не только в Италии, где некоторое время все их боялись, но и за пределами Родины. Накануне игры с Динамо правоохранители задержали 50 фанатов "орлов" в Гамбурге, об этом сообщает NDR.

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Итальянские хулиганы подготовились к матчу

Сообщают о том, что фанаты "капитолийцев" были одеты в темную одежду и пытались убежать от полицейских, но их задержали. При осмотре у них были найдены и изъяты ножи и молотки для отбивания мяса.

В итоге немецкие правоохранительные органы запретили болельщикам вход на стадион. Правонарушители не смогут попасть на арену, где сегодня между собой сыграет Динамо и Лацио в рамках первого тура Лиги Европы сезона-2024/2025.

Интересно. В 2017 году ультрас "орлов" оставили на трибуне болельщиков Ромы антисемитские граффити и изображение еврейской девочки Анны Франк в футболке "волков", которая в своем дневнике описывала гонения со стороны нацистов во время Второй мировой войны.

Напомним, что подопечные Александра Шовковского будут играть "домашние" еврокубковые матчи на "Имтех Арене" в Гамбурге. Противостояние "бело-синих" и "орлов" состоится 25 сентября, в 22:00 по киевскому времени.