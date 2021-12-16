Рекордные Игры

Впервые спортсменка приняла участие в Олимпиаде в 1992 году во французском Альбервиле. Ей удалось за свою карьеру пять раз стать олимпийской чемпионкой. Немка на шести из семи Игр входила в топ-5, а на пяти выигрывала медали.

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Спортсменка выполнила олимпийский норматив в масс-старте на этапе Кубка мира по конькобежному спорту в канадском Калгари. Она заняла 11-е место и поднялась на 17-е место в рейтинге. Этот результат позволил ей квалифицироваться на Олимпийские игры в Пекине.

Пехштайн может повторить рекорд японца Нориаки Касай. Он участвовал в восьми олимпийских играх.

Вместе с тем немка пропустила Игры в Ванкувере. У нее были проблемы с допингом.

Последнюю медаль немецкая спортсменка завоевала еще в Турине-2006. Однако в 2017 году спортсменка поднималась на пьедестал на чемпионате мира. Она завоевала "серебро" на дистанции 5000 метров.

Достижения Пехштайн