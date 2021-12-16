Рекордні Ігри

Вперше спортсменка взяла участь в Олімпіаді в 1992 році у французькому Альбервілі. Їй вдалося за свою кар'єру п'ять разів стати олімпійською чемпіонкою. Німкеня На шести з семи Ігор входила до топ-5, а на п'яти вигравала медалі.

До речі Канада доєдналася до дипломатичного бойкоту Олімпіади-2022 в Пекіні

Спортсменка виконала олімпійський норматив у масстарті на етапі Кубка світу з ковзанярського спорту в канадському Калґарі. Вона посіла 11-те місце та піднялася на 17-ту сходинку в рейтингу. Цей результат дозволив їй кваліфікувати на Олімпійські ігри у Пекіні.

Пехштайн може повторити рекорд японця Норіакі Касай. Він брав участь у восьми Олімпійських іграх.

Натомість німецька пропустила Ігри у Ванкувері. Вона мала проблеми з допінгом.

Останню медаль німецька спортсменка здобула ще у Турині-2006. Проте у 2017 році спортсменка підіймалася на п'єдестал на чемпіонаті світу. Вона здобула "срібло" на дистанції 5000 метрів.

Досягнення Пехштайн