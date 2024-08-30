9 мая состоялся финал Олимпиады-2024 по художественной гимнастике. Победу одержала представительница Германии Дарья Варфоломеева, которая является уроженкой российского Барнаула.

Читайте также "Я пережил бомбардировки, не могу с ними находиться": паралимпийский чемпион о россиянах

Как DTB отреагировала на выступление Варфоломеев в Крыму

В 2021 году Дарья Варфоломеев участвовала в двух соревнованиях на оккупированном полуострове в городе Алушта. Об этом свидетельствовали ее сообщения в инстаграме, которые она отредактировала после скандала.

По информации издания Трибуна, это были "Республиканские соревнования по художественной гимнастике "Свентана", которые также известны как "Всероссийские соревнования "Крымчанка". Соревнования, в которых участвовала Варфоломеева, были отборочным этапом на всероссийский турнир "Юные гимнастки". Спортсменка фигурировала в стартовых протоколах соревнований за 2 июня 2021 года – как представительница Барнаула несмотря на то, что тогда уже имела немецкое гражданство.

В частности Трибуна обратилась с запросом к Немецкой федерации гимнастики с вопросами о том, было ли им известно об этом турнире, санкционировала ли DTB это участие Варфоломеев в турнире, кто ее сопровождал, а также какова позиция DTB по российской агрессии против Украины и какими были или будут санкции в отношении Варфоломеев за ситуацию, которая вредит репутации DTB.

В федерации ответили, что им не было известно об участии гимнастки в соревнованиях. Ее участие в соревновании состоялось во время, когда DTB не организовывала никаких юниорских индивидуальных соревнований из-за пандемии COVID. В это время Дарья посещала свою мать в своей бывшей стране в течение длительного времени. Чтобы не потерять соревновательную практику полностью, мать Дарьи зарегистрировала ее на соревнования и, очевидно, сопровождала ее туда. На месте проведения соревнований не было ни одного представителя DTB.

Как часто отмечалось публично, DTB четко стоит на стороне Украины в отношении российской агрессивной войны, которая продолжается. DTB осуждает эту агрессивную войну и проводила активные кампании на разных уровнях спортивной политики, чтобы исключить российских и белорусских атлетов и официальных лиц из международных соревнований,

– отметили в Немецкой федерации гимнастики.

Из-за полномасштабного вторжения России в Украину они считают, что эту ситуацию следует рассматривать критически.

"Во время этого соревнования Дарье было всего 14 лет, и ее нельзя лично обвинять в этом из-за ее возраста. Нет вопросов, что участие атлета с немецким гражданством в этом соревновании должно рассматриваться критически, особенно учитывая агрессивную войну, которую развязала Россия с 2022 года", – добавила DTB.

Отметим. Гимнастка поддерживает войну в Украине, в частности считает оккупированные украинские территории российскими.

Напомним, что награждал Дарью Варфоломеев Сергей Бубка, что вызвало возмущение в соцсетях.